بتوجيهات رئيس الحكومة.. أمن الدولة يحشد الإدارات لمكافحة الغش الغذائي

صدر عن – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

بتوجيهات من الدكتور ، ومتابعةً للإجراءات التي جرى الاتفاق عليها لمواجهة حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش والتلاعب بالمواد الغذائية، عُقد في اجتماع تنسيقي خُصّص للبحث في سبل تعزيز التنسيق بين لأمن الدولة والوزارات والإدارات والهيئات المعنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى كشف عمليات الغش الغذائي وملاحقة المتورطين فيها.



كما جرى التشديد على ضرورة تبادل المعلومات والمعطيات بين الجهات المعنية، وتكامل الأدوار في أعمال الكشف والتحقيق والمتابعة، بالتنسيق مع المختص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات تمسّ بصحة المواطنين وسلامتهم.



وأكد المجتمعون أهمية التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، وتوحيد الجهود والإمكانات المتاحة لضمان الغذاء وحماية الصحة العامة.