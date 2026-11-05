بتوجيهات رئيس الحكومة.. أمن الدولة يحشد الإدارات لمكافحة الغش الغذائي

بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام
، ومتابعةً للإجراءات التي جرى الاتفاق عليها لمواجهة حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش والتلاعب بالمواد الغذائية، عُقد في المديرية العامة لأمن الدولة
اجتماع تنسيقي خُصّص للبحث في سبل تعزيز التنسيق بين المديرية العامة
لأمن الدولة والوزارات والإدارات والهيئات المعنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى كشف عمليات الغش الغذائي وملاحقة المتورطين فيها.
كما جرى التشديد على ضرورة تبادل المعلومات والمعطيات بين الجهات المعنية، وتكامل الأدوار في أعمال الكشف والتحقيق والمتابعة، بالتنسيق مع القضاء
المختص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات تمسّ بصحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد المجتمعون أهمية التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، وتوحيد الجهود والإمكانات المتاحة لضمان سلامة
الغذاء وحماية الصحة العامة.