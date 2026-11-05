"وجهتها الضاحية والحمولة مجهولة للموقوفين".. جديد شحنة ضهر البيدر

أفادت معلومات الجديد بأنّ القاضية غادة أرجأت جلسة التحقيق في ملف متفجرات إلى السابع عشر من الشهر الحالي، للبتّ في الدفوع الشكلية المقدّمة من المحامي معن الأسعد، وكيل الثلاثة عشر في الملف.



وبحسب المعلومات، من بين المعروف بالحاج ساجد، الذي سلّم المتفجرات إلى الموقوفَين، والمعروف بالحاج ذولفقار، الذي كان يُفترض أن يتسلّمها منهما. ويشمل الادعاء أيضاً خمسة أشخاص لا تزال هوياتهم مجهولة حتى اللحظة، وردوا بألقابهم: ، والسيد، وأبو ، والحاج ، وأبو الفضل.



وفي تفاصيل استجواب الموقوفَين، أفادت معلومات الجديد بأنّ أعادت طرح الأسئلة نفسها التي وُجّهت إليهما خلال التحقيقات السابقة، ولا سيّما بشأن وجهتهما وكيفية تسلّمهما الحمولة. وأفاد الموقوفان بأنهما كانا متجهَين إلى الضاحية الجنوبية، من دون معرفة حقيقة الحمولة أو نوعيتها، وأنهما علما بأنّها متفجرات خلال التحقيق معهما في مغفر .