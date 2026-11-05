"مسار الاستقرار المالي واسترداد الودائع".. بين الرئيس عون وحاكم المركزي

كما أطلع الحاكم رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته الأخيرة
في باريس
مع المصرف المركزي الفرنسي، ومشاركته في مناقشات مجموعة الدول السبع بشأن مكافحة
تمويل الإرهاب وتعزيز النزاهة المالية.
وأعلم الحاكم سعيد رئيس الجمهورية عن زيارته الرسمية المرتقبة إلى الولايات المتحدة
الأميركية في وقت لاحق من الشهر الجاري، لإجراء مشاورات مع وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي والهيئات المختصة بمكافحة الجرائم المالية، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الثقة الدولية بلبنان وتحقيق إعادة اندماجه الكامل في النظام المالي العالمي.