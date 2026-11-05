"مسار الاستقرار المالي واسترداد الودائع".. بين الرئيس عون وحاكم المركزي

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر في قصر ، حاكم السيد سعيد، وجرى البحث في السياسة النقدية والاستقرار المالي والمشاورات الجارية مع الحكومة، التي يتواصل معها مصرف بصورة مستمرة، ومع صندوق النقد الدولي والمصارف التجارية، بهدف التوصل إلى توافق حول مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تأهيل القطاع المصرفي وإعادة الودائع إلى أصحابها.

