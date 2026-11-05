من البلوك 8 إلى الاستكشاف البري.. خطة جديدة لتعزيز فرص لبنان النفطية

أعلنت "هيئة إدارة قطاع البترول" في بيان، ، انه، "بدعم من وزير الطاقة والمياه الدكتور جو الصدّي، تعمل الهيئة على إعداد خطة استراتيجية لإعطاء زخم لملف الاستكشاف النفطي والغازي في ، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة وتطورات أسواق الطاقة إقليمياً ودولياً. كما تهدف إلى إنجاز الخطة قبل نهاية عام 2026، استناداً إلى دراسات فنية وقانونية مفصّلة، على أن تتضمن مقترحات لتعديلات قانونية وتشريعية تمهيداً لتسريع تنفيذها".

اضاف البيان: "في هذا الإطار، عقد رئيس الهيئة المهندس فوزي خليفة سلسلة لقاءات مع عدد من القيادات والكتل النيابية، شملت رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، بحضور النائب وائل أبو فاعور، ورئيس تكتل " القوي" النائب ، والمعاون السياسي لرئيس النائب خليل، ورئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، ورئيس لجنة النفط والغاز الفرعية النائب أديب عبد المسيح.



واشار الى ان خليفة "عرض خلال اللقاءات الأهداف والتوجهات المقترحة للخطة، التي لاقت ترحيباً، في إطار السعي إلى إشراك الكتل النيابية في الرؤية المطروحة وتأمين الدعم اللازم للتعديلات التشريعية المطلوبة".



ولفتت الهيئة الى ان الخطة "ترتكز على مراجعة القوانين والأنظمة وتحديثها، والتحضير لإطلاق دورة تراخيص تتلاءم مع المستجدات الدولية، وإعداد خطة تواصل وتسويق استراتيجي لإبراز الفرص الاستثمارية في قطاع البترول اللبناني أمام الشركات العالمية والمستثمرين، إضافة إلى تسريع أعمال الاستكشاف في البلوك رقم 8. كما تشمل وضع إطار تشريعي للاستكشاف في البر اللبناني، وتعزيز القدرات الوطنية بما يمكّن الدولة من تنفيذ أنشطة استكشافية بصورة مباشرة، بالتوازي مع الشراكات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والتواصل مع المرجعيات السياسية والاقتصادية لتأمين مظلة وطنية داعمة".





وختمت بالقول "بعد استكمال إعداد الخطة، من المقرر عرضها على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، تمهيداً لتأمين الدعم اللازم والانتقال إلى مرحلة التنفيذ".