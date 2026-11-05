من أصول لبنانية إلى مواقعِ القرار في واشنطن.. تعرفوا عليهم (شاهد التقرير)

أعلنت "هيئة إدارة قطاع البترول" في بيان، اليوم، انه، "بدعم من وزير الطاقة والمياه الدكتور جو الصدّي، تعمل الهيئة على إعداد خطة استراتيجية جديدة لإعطاء زخم لملف الاستكشاف النفطي والغازي في لبنان، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة وتطورات أسواق الطاقة إقليمياً ودولياً. كما تهدف إلى إنجاز الخطة قبل نهاية عام 2026، استناداً إلى دراسات فنية وقانونية مفصّلة، على أن تتضمن مقترحات لتعديلات قانونية وتشريعية تمهيداً لتسريع تنفيذها".