ماذا ينتظركم في طقس "الويك آند"؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وتشكل للسيول على الطرق فترة قبل الظهر، تنشط الرياح وتصل سرعتها الى 65 كلم/س فيرتفع معها موج البحر لحدود المترين، تخف حدة الأمطار اعتباراً من المساء.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:



يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق البحر الأسود مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، يشتدّ تأثيره بعد ظهر الجمعة مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وسيول على الطرق ويستمر حتى ظهر حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجاً.



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 درجة، 17 و25 درجة، زحلة بين 8 و 20 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة، تشتد غزارتها اعتباراً الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ، تساقط لحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول على الطرق بخاصة خلال الليل. تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر.



السبت: غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وتشكل للسيول على الطرق فترة قبل الظهر، تنشط الرياح وتصل سرعتها الى 65 كلم/س فيرتفع معها موج البحر لحدود المترين، تخف حدة الأمطار اعتباراً من المساء.



الأحد: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء باردة، يتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة فترة قبل الظهر مع بعض الثلوج على ارتفاع 2500 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال النهار ويستقر الطقس تدريجياً.