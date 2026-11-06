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أخبار لبنان

ماذا ينتظركم في طقس "الويك آند"؟

2026-11-06 | 03:50
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ماذا ينتظركم في طقس &quot;الويك آند&quot;؟
ماذا ينتظركم في طقس "الويك آند"؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وتشكل للسيول على الطرق فترة قبل الظهر، تنشط الرياح وتصل سرعتها الى 65 كلم/س فيرتفع معها موج البحر لحدود المترين، تخف حدة الأمطار اعتباراً من المساء.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

 يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق البحر الأسود مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، يشتدّ تأثيره بعد ظهر الجمعة مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وسيول على الطرق ويستمر حتى ظهر يوم الأحد حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجاً. 

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و 23 درجة، بيروت 17 و25  درجة، زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة، تشتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ، تساقط لحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول على الطرق بخاصة خلال الليل. تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر.

السبت: غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وتشكل للسيول على الطرق فترة قبل الظهر، تنشط الرياح وتصل سرعتها الى 65 كلم/س فيرتفع معها موج البحر لحدود المترين، تخف حدة الأمطار اعتباراً من المساء. 

الأحد: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء باردة، يتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة فترة قبل الظهر مع بعض الثلوج على ارتفاع 2500 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال النهار ويستقر الطقس تدريجياً.
 
 
 
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ماذا ينتظركم في طقس "الويك آند"؟

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وقد تبيّن، بنتيجة التحقيقات الأولية، ارتكابهم مخالفات تتعلق بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة، وهي على النحو الآتي:

05:08

أمن الدولة يلاحق أصحاب مولّدات مخالفين في بيروت

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

في إطار جهودها المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، وحماية حقوق المواطنين، وبناءً على إشارة المحامي العام التمييزي في بيروت، نفّذت دورية مشتركة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة ومديرية بيروت الإقليمية، بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٦، إجراءات بحق أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، حيث جرى إحضارهم إلى قسم الاستعلام والتحقيق في مديرية بيروت الإقليمية.

وقد تبيّن، بنتيجة التحقيقات الأولية، ارتكابهم مخالفات تتعلق بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة، وهي على النحو الآتي:

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