كنعان من بكركي: لا ضرائب جديدة على المواطنين واتخذنا موقفاً واضحاً في هذا الشأن فلا إمكانية في هذه الظروف لتحميل اللبنانيين المزيد من الأعباء في ظل الودائع العالقة والانكماش الاقتصادي