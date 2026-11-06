استعدادات إسرائيلية لعملية ضد إيران.. وخطط عسكرية جديدة لاستهداف حزب الله (يديعوت أحرونوت)

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش يعمل على تطوير إجراءاته العملياتية والحفاظ على جهوزيته لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد ،



مشيرة إلى أن التخطيط العسكري يأخذ في الحسبان أيضاً احتمال أن تؤدي أي عملية من هذا النوع إلى جولة من المواجهات في .



ولفتت إلى أن المنتشرة على طول الحدود تواصل عملياتها الرامية إلى "تطهير" المنطقة، غير أن جزءاً كبيراً من جهودها يتركز حالياً على تجهيز المواقع العسكرية ومواءمة الإجراءات العملياتية مع ظروف فصل الشتاء.



كما أشارت إلى أن الجيش يُعدّ خططاً لتنفيذ ضربات عسكرية ضد في ، في حال استدعت التطورات الميدانية ذلك.