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أخبار لبنان
من النشل والسرقة إلى قبضة الأمن.. إليكم التفاصيل
2026-11-06 | 10:59
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من النشل والسرقة إلى قبضة الأمن.. إليكم التفاصيل
تمكّنت دورية من استقصاء
جبل لبنان
من توقيف أحد أبرز المشتبه بتورطهم في عمليات النشل والسرقة، بعد اشتباك معه في منطقة
وادي شحرور
، ما أدّى إلى إصابته في يده ونقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج.
وقد ضُبطت خلال العملية كمية من الأسلحة، إضافة إلى سيارة غير مسجّلة أصولاً.
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