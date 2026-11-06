من النشل والسرقة إلى قبضة الأمن.. إليكم التفاصيل

تمكّنت دورية من استقصاء من توقيف أحد أبرز المشتبه بتورطهم في عمليات النشل والسرقة، بعد اشتباك معه في منطقة ، ما أدّى إلى إصابته في يده ونقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج.