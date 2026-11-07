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أخبار لبنان

بسبب منشورات عن حزب الله.. قنصل لبنان غير مرغوب فيه أميركياً

2026-11-07 | 01:14
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بسبب منشورات عن حزب الله.. قنصل لبنان غير مرغوب فيه أميركياً
بسبب منشورات عن حزب الله.. قنصل لبنان غير مرغوب فيه أميركياً

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن القنصل اللبناني في ميشيغان إبراهيم شرارة شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأمريكية في بيروت.

وكان موقع "واشنطن فري بيكون" قد شنّ هجوماً على شرارة، بعدما شارك الأسبوع الماضي في حفل للجالية العربية الأميركية دعماً لعبدول السيد ومرشحين ديمقراطيين آخرين.

واتّهم الموقع شرارة، في تحقيق نشره في الثاني من تشرين الثاني، بالإشادة بالهجوم، مشيراً إلى منشور نُسب إليه عام 2021، اعتبر فيه أن "المقاومة البطولية" أنهت "الاحتلال العسكري الأميركي" للبنان بضربة واحدة.

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