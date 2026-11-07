بسبب منشورات عن حزب الله.. قنصل لبنان غير مرغوب فيه أميركياً

وكان موقع " فري بيكون" قد شنّ هجوماً على شرارة، بعدما شارك الأسبوع الماضي في حفل للجالية الأميركية دعماً لعبدول السيد ومرشحين ديمقراطيين آخرين.

واتّهم الموقع شرارة، في تحقيق نشره في الثاني من تشرين الثاني، بالإشادة بالهجوم، مشيراً إلى منشور نُسب إليه عام 2021، اعتبر فيه أن " البطولية" أنهت "الاحتلال العسكري الأميركي" للبنان بضربة واحدة.