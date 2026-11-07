بسبب منشورات عن حزب الله.. قنصل لبنان غير مرغوب فيه أميركياً

وكان موقع "واشنطن فري بيكون" قد شنّ هجوماً على شرارة، بعدما شارك الأسبوع الماضي في حفل للجالية العربية الأميركية دعماً لعبدول السيد ومرشحين ديمقراطيين آخرين.
واتّهم الموقع شرارة، في تحقيق نشره في الثاني من تشرين الثاني، بالإشادة بالهجوم، مشيراً إلى منشور نُسب إليه عام 2021، اعتبر فيه أن "المقاومة البطولية" أنهت "الاحتلال العسكري الأميركي" للبنان بضربة واحدة.
أعلن مصرف الإسكان عن إطلاق منتجه السكني الجديد المخصّص لتمويل المنازل الجاهزة والمسبقة الصنع (Prefabricated Houses)، اعتباراً من يوم الإثنين 9 تشرين الثاني الحالي، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير خدماته وتنويع منتجاته التمويلية.
توجّه وزير المالية ياسين جابر من إسطنبول إلى القاهرة، ليشارك في فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2026"، بدعوة من وزارة المالية المصرية ومجموعة "e-finance"، بهدف تعزيز التعاون بين لبنان ومصر ونقل الخبرات في تحديث المالية العامة والتحوّل الرقمي، ضمن توجّه لتعزيز الشراكات الإقليمية الداعمة للإصلاح والتكامل الاقتصادي.