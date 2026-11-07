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أخبار لبنان

لأول مرة.. مصرف الإسكان يطلق قروضاً للمنازل الجاهزة

2026-11-07 | 03:17
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لأول مرة.. مصرف الإسكان يطلق قروضاً للمنازل الجاهزة
لأول مرة.. مصرف الإسكان يطلق قروضاً للمنازل الجاهزة

أعلن مصرف الإسكان عن إطلاق منتجه السكني الجديد المخصّص لتمويل المنازل الجاهزة والمسبقة الصنع (Prefabricated Houses)، اعتباراً من يوم الإثنين 9 تشرين الثاني الحالي، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير خدماته وتنويع منتجاته التمويلية.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الإعلام والتواصل في مصرف الإسكان، "يأتي هذا القرض الجديد استكمالاً لمسيرة المصرف في ابتكار حلول سكنية عملية وعصرية، تستجيب لحاجات المواطنين اللبنانيين وتواكب التطورات الحديثة في قطاع البناء والإسكان".



أضاف: "يهدف البرنامج إلى إتاحة فرص إضافية أمام اللبنانيين لتملّك منازل جاهزة، وفق شروط ومعايير تمويلية يحددها المصرف، مع مراعاة المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المعمول بها.



ولفت البيان إلى أن "مصرف الإسكان سيعلن لاحقاً عن التفاصيل المتعلقة بشروط الاستفادة من القروض وآليات تقديم الطلبات، وفق الأصول والإجراءات المعتمدة لدى المصرف".



وفي المناسبة، أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن "إطلاق هذا المنتج المالي الجديد، يشكّل محطة إضافية في مسيرة التطوير والتجديد التي ينتهجها المصرف"، وقال: "إن مصرف الإسكان لا يكتفي بالمحافظة على دوره التقليدي في التمويل السكني، بل يسعى باستمرار إلى استحداث مشاريع وحلول مبتكرة تواكب تطلعات اللبنانيين وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتحقيق حلم امتلاك منزل".



أضاف: "إننا نؤمن بأن الحق في السكن الكريم يجب ألا يبقى مجرد طموح، بل أن يتحوّل إلى فرصة حقيقية ومتاحة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين".



وختم: "إن إطلاق هذا المنتج المالي الجديد يؤكد أن مصرف الإسكان مؤسسة حيوية ومتجدّدة لا تتوقف عند الإنجازات المحققة، بل تعمل باستمرار على توسيع خدماتها وتطوير أدواتها التمويلية، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في السكن هو استثمار في الإنسان والأسرة ومستقبل لبنان".

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