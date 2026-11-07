جابر من إسطنبول إلى القاهرة: شراكة لتحديث المالية العامة وتعزيز التعاون الإقليمي

ويعقد جابر لقاءً ثنائياً مع نظيره المصري كجوك، ويشارك معه في ندوة وزارية تتناول إصلاح المالية العامة، وتحديث الإدارتين الضريبية والجمركية، وتطوير أنظمة الخزينة والمدفوعات، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين التحصيل والخدمات المقدّمة للمواطنين. كما يبحث الوزيران وضع إطار تعاون مؤسسي بين الوزارتين، وتفعيل اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي.

وكان وافاه إلى للمشاركة في فعاليات المؤتمر، مدير المالية العام معراوي، ومستشارة الوزير جابر لإصلاح الإيرادات كلودين كركي، والمستشارة الإعلامية ريما فرح.

وتشمل الزيارة لقاءات عمل مع مسؤولي الموازنة في وفريق "e-finance"، للبحث في أولويات التعاون وخطوات المتابعة العملية.

وستكون للوزير جابر كلمتان، الأولى خلال الندوة الوزارية والثانية في حفل العشاء الرسمي للمعرض. وتتولّى "صوت المالية"، المنصّة الرقمية الرسمية لوزارة المالية، التغطية الكاملة للمشاركة ونقل كلمتَي الوزير جابر ضمن باقاتها الإعلامية عبر حساباتها على يوتيوب وسائر وسائل التواصل الاجتماعي.