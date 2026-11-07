محوّل كهربائي يُثير أزمة بين الجنوب والبقاع.. والجيش يتدخّل

وقالت: "على إثر ذلك، حاولت استبدال المحول المعطل بأحد المحولات الاحتياطية المماثلة الموجودة في محطة جب جنين، إلا أن الفرق الفنية تعرضت للاعتراض من قبل بعض الأهالي والفاعليات المحليّة، ومُنعت بالقوة من إتمام عملية نقل المحول الاحتياطي، علماً أن نقله لا يؤثر على التغذية الكهربائية لمحطة جب جنين والمناطق المجاورة. وتوضح المؤسسة في هذا السياق إنّ المحوّل الاحتياطي الموجود في جب جنين تبلغ قدرته 20 م.ف.أ.، وكان أساساً في الخدمة منذ عدة سنوات. ونظراً إلى الحاجة لتلبية الأحمال الإضافية في محطة جب جنين ومنطقة ، تمّ استبداله بمحوّل أكبر تبلغ قدرته 40 م.ف.أ.، ووُضع المحوّل القديم جانباً لاستخدامه كمحوّل احتياطي على حيث تدعو الحاجة".

أضافت: "وإزاء هذا الوضع، وبعد إجراء الاتصالات اللازمة والتنسيق مع القوى الأمنية والجيش اللبناني والفاعليات السياسية المعنية، تمكنت المؤسسة بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٦ من إتمام عملية نقل المحول من محطة جب جنين بمؤازرة ، تمهيداً لتركيبه في محطة بولس أرقش خلال الأيام المقبلة، بهدف إعادة التغذية الكهربائية إلى طبيعتها في منطقة جزين، إقليم الخروب والجوار".

وختمت: "في الختام، تتوجه مؤسسة بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية على متابعته لهذا الموضوع، مما ساهم في تذليل العقبات وإنجاز عملية النقل، كما تخص بالشكر القوى الأمنية، ولا سيما الجيش اللبناني، على مواكبتها الفرق الفنية وتأمين الحماية اللازمة لها أثناء تنفيذ المهمة".