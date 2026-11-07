جريمة قتل في سدّ البوشرية؟ قوى الأمن تكشف الحقيقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ويتحول خلال الليل الى قليل الغيوم.
أفادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، "بتعطل أحد محولات القدرة ٢٠ م.ف.ا. في محطة بولس أرقش في مصلحة الليطاني والذي يغذي مناطق واسعة من منطقة جزين وإقليم الخروب والجوار بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٦، مما أدى إلى نقص حاد في التغذية الكهربائية في هذه المناطق".
أحرزت تيا عبيد الميدالية الفضية في أولمبياد الشباب "داكار 2026" مانحةً لبنان أول ميدالية أولمبية في تاريخ السباحة اللبنانية بعد تألّقها في المنافسات ورفعها العلم اللبناني على منصة التتويج.