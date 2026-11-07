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أخبار لبنان

أمطار رعدية وثلوج.. متى ينحسر المنخفض عن لبنان؟

2026-11-07 | 06:27
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أمطار رعدية وثلوج.. متى ينحسر المنخفض عن لبنان؟
أمطار رعدية وثلوج.. متى ينحسر المنخفض عن لبنان؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ويتحول خلال الليل الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، يؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، برق ورعد، رياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم غد الأحد حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا يوم الأثنين المقبل.



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و23 م°، بيروت 17 و25 م°، زحلة بين 8 و20 م°.



- الطقس المتوقع في لبنان:



السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا خلال النهار مع حدوث برق ورعد يتخللها بعض الانفراجات، تشتد غزارتها اعتبارا من المساء وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق خلال الليل. 



الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ويتحول خلال الليل الى قليل الغيوم.



الإثنين: قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، والتي ترتفع بشكل بسيط خلال النهار. كما تنشط الرياح أحيانا. 



الثلاثاء: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب متوسطة.



-الحرارة على الساحل من 10 الى 23 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 14 درجة. 



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و50 كم/س.



- الانقشاع: سيء اجمالا خاصة على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و85%. 



- حال البحر: مائج.                  حرارة سطح الماء: 25°م.



- الضغط الجوي: 1013 HPA     أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06:02     ساعة غروب الشمس: 16:41

 
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