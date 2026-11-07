أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

رحلات جوية مباشرة بين كندا ولبنان.. ماذا بحث رجي؟

2026-11-07 | 11:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رحلات جوية مباشرة بين كندا ولبنان.. ماذا بحث رجي؟
رحلات جوية مباشرة بين كندا ولبنان.. ماذا بحث رجي؟

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أبناء الجالية اللبنانية في كندا، خلال احتفال حاشد أقامه السفير بشير طوق، بحضور وزيرة الهجرة لينا دياب ووزير النقل ستيفن ماكينون.


كما شارك في الاحتفال ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا السيد نبيل عباس، ومعتمد مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في أونتاريو الشيخ محمد أبو حمدان، إلى جانب ممثلين عن الكنائس المارونية والروم الأرثوذكس والروم الملكيين الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس والسريان الكاثوليك.

وحضر ممثلون عن مكاتب الأحزاب اللبنانية في أوتاوا وكندا،من القوات اللبنانية، والكتائب، والتيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي، والأحرار، وتيار المستقبل، فضلًا عن ممثلي الجمعيات اللبنانية الكندية.

وألقى الوزير رجي كلمة في المناسبة، عبّر خلالها عن امتنانه لكندا التي فتحت أبوابها وقلبها لأجيال من اللبنانيين، وتوجّه إلى المغتربين بصفته "مواطنًا لبنانيًا قبل أن يكون وزيرًا للخارجية"، شاكرًا إياهم على سنوات الغربة والتضحيات وعلى إيمانهم بلبنان في أصعب الأيام.

وأكد رجي أن لبنان الذي لم يفقدوا الأمل به هو لبنان الحرّ السيّد المستقل، حيث لا سلاح إلا سلاح الجيش، ولا قرار حرب وسلم إلا بيد المؤسسات الشرعية، وأنه ليس ملك حزب ولا طائفة ولا منطقة ولا زعيم. وأوضح أن لبنان لا يطلب من أحد التخلي عن مبادئه، لكن "ثمة فرقًا كبيرًا بين أن تدافع عن قضية وبين أن تدمّر بلدك من أجل قضية غيرك"، مشددًا على أنه لم يعد مقبولًا أن يكون لبنان ثمنًا لأي قضية أو ساحة لحرب لا قرار له فيها.

وقال إن كثيرين من المغتربين غادروا لأن حقهم في العيش بأمان وكرامة سُرق منهم، مؤكدًا أن الدولة قرّرت استعادة سلطتها وأن بناءها قد بدأ، ودعاهم إلى أن يكونوا شركاء في بناء بلد لا يضطر أبناؤه إلى تركه ليعيشوا بكرامة.

وعلى قاعدة انه يجب أن يترجم الالتزام تجاه اللبنانيين الكنديين إلى إجراءات ملموسة أعلن رجي أنه بحث مع الجانب الكندي إقامة رحلات جوية مباشرة بين كندا ولبنان وأنه عازم على المضي قدماً في هذا المشروع، وأبلغهم أن خدمة جوازات السفر البيومترية ستتوفر قريبًا في كندا.
مقالات ذات صلة
رحلات جوية مباشرة بين كندا ولبنان.. ماذا بحث رجي؟

أخبار لبنان

لبنان

الجديد

يوسف رجي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بين التسوية والحرب.. 4 سيناريوهات أمام الجنوب! (المدن)
بالفيديو.. صاعقة تضرب منزلاً في البترون وتشعل حريقاً

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026