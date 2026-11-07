مصادر قريبة من القنصل اللبناني في ميشيغن لـ"الجديد": الإقالة كانت مفاجئة ولم تسبقها أي ملاحظات على أدائه والمستغرب صدور القرار بعد انتهاء دوام الخارجية الأميركية