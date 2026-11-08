قرار أميركي بحق القنصل اللبناني.. ماذا عن مستقبله الدبلوماسي؟ (النهار)

علمت صحيفة "النهار" من مصادر مطلعة في أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في أُبلغتا بقرار اعتبار القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة "شخصاً غير مرغوب فيه"، وأن لا خيار أمام السلطات سوى الامتثال للقرار، باعتباره قراراً سيادياً أميركياً.

وبحسب المعلومات، حاول شرارة تبرير المنشورات المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنها تعود إلى سنوات سابقة. إلا أن الإشكالية، وفق المصادر، لم تقتصر على هذه المنشورات، إذ أظهرت مراجعة تحركاته ونشاطاته مشاركته في مناسبات ذات طابع سياسي تنتقد الحزب ، ولا سيما خلال الفترة الانتخابية، ما اعتُبر انحيازاً إلى فريق سياسي أميركي على حساب آخر، وهو ما يتعارض مع مقتضيات العمل القنصلي.



وتشير المصادر إلى أن تداعيات القرار قد تتجاوز إنهاء مهمة شرارة في ، إذ باتت فرص تعيينه في بعثة ديبلوماسية ضئيلة جداً، نظراً إلى الصعوبات المتوقعة في الحصول على موافقة دولة مضيفة أخرى، باستثناء احتمال قبوله في دول تتخذ مواقف معادية للولايات المتحدة. وبذلك، قد لا يقتصر القرار الأميركي على إنهاء مهمة شرارة في ديترويت، بل قد ينعكس على مستقبله المهني في السلك الديبلوماسي اللبناني.