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وكالة فارس عن بحرية الحرس الثوري الإيراني: انفجارات وحرائق ضخمة في 3 ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز منذ الصباح
وكالة فارس عن بحرية الحرس الثوري الإيراني: انفجارات وحرائق ضخمة في 3 ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز منذ الصباح
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الراعي: لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة
2026-11-08 | 03:35
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الراعي: لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة
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أخبار لبنان
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