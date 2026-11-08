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أخبار لبنان

جريمة قتل وسرقة في جدرا.. اعترافات المتهمَين تكشف التفاصيل

2026-11-08 | 05:16
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جريمة قتل وسرقة في جدرا.. اعترافات المتهمَين تكشف التفاصيل
جريمة قتل وسرقة في جدرا.. اعترافات المتهمَين تكشف التفاصيل

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 21-10-2026، عُثِرَ في بلدة جدرا – الشّوف على جثّة الشّابّ (ب. ح. من مواليد عام 2006، سوري الجنسية)، مصابة بطلقات ناريّة، وقد تبيّن أنّ دراجته الآليّة من نوع GR، وهاتفه الخلوي، قد سُرِقا.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المتورّطين وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة المشتبه فيهما، وهما:

ي. ن. (مواليد عام 2004، مكتوم القيد).

س. أ. (مواليد عام 2003، مكتوم القيد).

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما، بالتنسيق مع القضاء المختص.

بتاريخ 6-11-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات من الشعبة عمليّتَين متزامنتَين، أسفرتا عن توقيف الأول في محلّة دوار الأميركان، والثّاني في محلّة عين السّكّة – مدخل مخيم عين الحلوة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على إطلاق النّار باتجاه المغدور، وسرقة درّاجته.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، بإشراف القضاء المختص.
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