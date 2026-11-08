مساحة لبنان زادت 48 كيلومترًا مربعًا! (شاهد الفيديو)

أفاد مراسل الجديد بأن "عمليات تجريف وحرق المنازل في بلدة زوطر الشرقية مستمرة، وشوهدت اليوم جرافات اسرائيلية كبيرة تعمل على تقويض اسس منازل واسطحها في البلدة، ومن ثم تجريفها".وكانت الجيش الاسرائيلي قد عمد ليلاً على احراق منازل في زوطر الشرقية.
تبحث لجنة المال والموازنة، غداً، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة بالمرسوم رقم 4210، والرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل مئة مليون دولار، في الموازنة العامة للعام 2026، ضمن باب احتياطي الموازنة، لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، في ضوء الإشكاليات التي رافقت قطع الكهرباء عن عدد من المؤسسات والإدارات العامة بسبب تراكم المستحقات، وما ترتّب عليها من انعكاسات سلبية على المواطنين.