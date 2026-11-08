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أخبار لبنان

لماذا غرقت أحياء في صيدا؟ البلدية توضح الأسباب وتعتذر

2026-11-08 | 06:57
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لماذا غرقت أحياء في صيدا؟ البلدية توضح الأسباب وتعتذر
لماذا غرقت أحياء في صيدا؟ البلدية توضح الأسباب وتعتذر

تقدمت بلدية صيدا، في بيان، باعتذار إلى أهالي الأحياء وأصحاب المحال التجارية الذين تضرروا جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم ومحالهم، وما تسببت به السيول من تعطيل لحياتهم اليومية وأعمالهم، رغم التحضيرات التي قامت بها البلدية على مدى الشهرين الماضيين لاستقبال موسم الشتاء، وشملت تنظيف جميع المجاري، بما كان يفترض أن يحول دون حصول ما جرى. وأشارت إلى أن معظم شوارع المدينة لم تشهد تجمعاً غير اعتيادي للمياه، باستثناء المنطقة التي أوضحت أسباب المشكلة فيها.

وقالت: "يهم البلدية أن توضح أن تجمع مياه الأمطار الذي شهدته بعض أحياء صيدا ومحيطها، من القياعة باتجاه بقسطا، وصولاً إلى جزء من الأوتوستراد البحري قرب منطقة العلم، وامتداداً إلى شاورما المحطة، يعود، بحسب المتابعة، إلى سببين أساسيين: الأول، عدم إزالة المنشآت الموسمية، وهي عبارة عن أحجار وأكياس ردم تضعها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لإقفال المصب البحري خلال فصل الصيف، بهدف الحد من انتشار الروائح ومياه الصرف الصحي على الواجهة البحرية، نتيجة تداخل خطوط مياه الأمطار والصرف الصحي في بعض النقاط. وتعمد المؤسسة إلى وضع هذه العوائق في بداية الصيف وإزالتها مع بدء موسم الأمطار، إلا أن ذلك لم يحصل مع بداية الموسم الحالي. أما السبب الثاني، فيتعلق بالنقطة الواقعة قرب منطقة العلم، التي تتصل بالخط الرئيسي للصرف الصحي المؤدي إلى محطة الضخ في سينيق التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، والمخصص أساساً لنقل مياه الصرف الصحي فقط. إلا أن مضخات المحطة لم تكن قيد التشغيل من قبل المؤسسة، ما أدى إلى ارتداد المياه نحو النقاط المجاورة والخلفية. وهذان السببان، وإن كانا خارج صلاحيات بلدية صيدا، فإن البلدية لا تتنصل من مسؤوليتها، علماً أنها تواصلت مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بهذا الشأن، ولا سيما أن المشكلة تتكرر مع بداية كل فصل شتاء".

وتابع: "عملت فرق الطوارئ التابعة للبلدية على إزالة هذه العوائق خلال السيول التي شهدتها المدينة السبت. ولم يكن وجود الفرق عند فتحات الصيانة المذكورة بهدف تنظيفها، إذ إن أعمال التنظيف كانت قد أُنجزت سابقاً بصورة ممتازة. أما في نقاط أخرى على الكورنيش البحري، فأزالت فرق الطوارئ النفايات التي تجمعت حديثاً داخل المجاري، نتيجة إلقاء رواد الكورنيش النفايات فيها، إضافة إلى جرف مياه الأمطار بعض النفايات المرمية في الشوارع، رغم تنبيهات البلدية المتكررة إلى خطورة هذا السلوك، ولا سيما خلال موسم الشتاء".

وأضاف: "كذلك، عملت فرق الإطفاء على إزالة الرواسب التي خلّفها تجمع المياه أمام واجهات المحال التجارية والمنازل".

وختم بالتأكيد أن "البلدية ستتابع، بالتنسيق المباشر مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، إجراء كشف ميداني عاجل على مخارج التصريف، بدءاً بمصب منطقة العلم، بهدف إزالة جميع العوائق قبل موجة الأمطار المقبلة، إضافة إلى التنسيق المستمر لفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي في الخطوط المشتركة، حمايةً للمدينة ومنعاً لتكرار ما حصل".




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