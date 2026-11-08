بري حذر.. ولقاء مرتقب بين "حزب الله" ونجل أردوغان

فيما البلاد في ترقب، بعد تكليف غادي ايزنكوت بتشكيل الحكومة، يحضر ملف الكهرباء مجددا اضافة الى زحمة ديبلوماسية الاسبوع المقبل.

زوار الرئيس بري قالوا للجديد حذر من ان طاولة حوار موسعة قد تسبب حساسيات داخلية ولا تؤدي الى نتيجة ونغرق بالسجالات.



واضاف الزوار ان بري يشجع حوارات ثنائية بين الاطراف المتعارضين من دون ان يحدد هوية هذه الاطراف، وكشفوا انه يشجع هذا الاتجاه ويدفع باتجاهه.



في ملف الكهرباء، يستكمل الوفد التقني القطري الاثنين المباحثات مع الجانب اللبناني برئاسة وزير الطاقة جو صدي الذي ارجأ زيارته لقبرص.

مصادر وزارية قالت للجديد ان المباحثات مع الجانب القطري بلغت مراحل متقدمة، وهي تجري بعيدا عن الاعلام للوصول الى الخواتيم المرجوة، ما يدل على جدية المباحثات.



وقالت ان العمل يجري بوتيرة سريعة من دون تسرع، والاجتماعات تبحث امورا تقنية وقانونية وفنية.

واضافت المصادر ان ملف الطاقة سيبحث ايضا في زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الثامن عشر من الجاري من خلال البحث التقني في خط أنابيب نفط كركوك - ، اذ ان للبنان المصلحة ان يكون جزءا من هذا الخط.



على صعيد اخر، اشارت مصادر سياسية الى ان نجل الرئيس رجب طيب اردوغان قد يلتقي الاسبوع المقبل وفدا من .



واشارت مصادر حزب الله الى ان لا موعد ثابت حتى الساعة للقاء، لكنه غير مستبعد فالتواصل مع الاتراك موجود ان كان من خلال الققاء الذي حصل في تركيا او من خلال التركي في من خلال لقاءات دورية، واشارت المصادر الى ان الاتراك لعبوا دورا في تبادل التطمينات بين النظام الجديد في وحزب الله، في الاشهر الماضية اثمر تبادل رسائل ايجابية على المستوى الاعلامي بين الطرفين.