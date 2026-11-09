أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

"الأخ الأكبر".. على رأس لقاء بري - حزب الله (المدن)

2026-11-09 | 01:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الأخ الأكبر&quot;.. على رأس لقاء بري - حزب الله (المدن)
"الأخ الأكبر".. على رأس لقاء بري - حزب الله (المدن)

برز اجتماع عُقد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووفد رفيع من حزب الله، خُصص للبحث في التطورات السياسية والأمنية، إضافة إلى المواقف الأخيرة التي أثارت التباساً بين طرفَي الثنائي الشيعي.

وبحسب معلومات "المدن"، سادت اللقاء مصارحة وتوضيحات متبادلة بشأن عدد من المواقف التي صدرت في الفترة الأخيرة، وفي مقدمها الكلام المنسوب إلى بري عن "الأخ الأكبر"، والذي فُسّر على أنه يحمل عتباً على حزب الله.

وتشير مصادر الثنائي إلى أن "اللقاء أسهم في تجاوز الالتباس، ووضع حد للتفسيرات التي تحدثت عن وجود تباينات بين حركة أمل وحزب الله".

وتؤكد المصادر أن "الطرفين يدركان حساسية المرحلة السياسية والأمنية الراهنة، وأهمية استمرار التنسيق بينهما، في ظل الضغوط الداخلية والتطورات الإقليمية التي يمكن أن تنعكس على الساحة اللبنانية".

من جهة أخرى، علمت "المدن" أن حركة أمل أطلقت سلسلة ورش عمل تنظيمية تشمل مختلف مكاتبها المركزية، بهدف تقييم الأداء الداخلي ومواكبة التحديات السياسية والاجتماعية والتنظيمية التي تواجه الحركة.

وبحسب المعلومات، بدأت هذه الورش قبل نحو أسبوعين مع مكتب العلاقات الخارجية، الذي يتولى إدارة علاقات الحركة على المستوى الخارجي، قبل الانتقال إلى مكتب الشباب والرياضة، بالنظر إلى أهمية العمل الجامعي والشبابي في مستقبل الحركة.

كما شملت الورش مكتب البلديات، بمشاركة مسؤولين معنيين بالشأن البلدي من مختلف المناطق اللبنانية، فيما تُعقد ورشة للمكتب التنظيمي، بمشاركة المسؤولين التنظيميين من المناطق والأقاليم والمكاتب المركزية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الورش ستتواصل تباعاً لتشمل مختلف المكاتب المركزية حتى نهاية عام 2026.

وتهدف إلى تنشيط العمل الحركي، وتحديد المشكلات التنظيمية، وتقييم موقع حركة أمل داخل الطائفة الشيعية، في ضوء الأزمات التي شهدتها البيئة الشيعية خلال المرحلة الماضية، إلى جانب البحث في أوضاع الجنوب والنازحين والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وتضيف المعلومات أن الورش تُعقد بطلب مباشر من رئيس الحركة نبيه بري، الذي يتابع تفاصيل العمل التنظيمي بوتيرة لافتة، تفوق ما كان سائداً في مراحل سابقة.

وفي هذا الإطار، علمت "المدن" أن بري يترأس شخصياً اجتماعات شهرية لكشافة الرسالة الإسلامية، في خطوة تعكس اهتمامه بإعادة تنظيم العمل الحركي واستنهاض المؤسسات المرتبطة بالحركة.

وتعيد هذه المتابعة إلى الأذهان المرحلة التنظيمية التي شهدتها حركة أمل خلال تسعينيات القرن الماضي، وسط توجه إلى إعادة تقييم الأداء الداخلي وتطوير آليات العمل، بما يتلاءم مع التحديات المقبلة.
مقالات ذات صلة
"الأخ الأكبر".. على رأس لقاء بري - حزب الله (المدن)

أخبار لبنان

المدن

المدن

نبيه بري

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اندفاع "حزب الله" يزيد العزلة.. وآيزنكوت سيُكمل نهج نتنياهو في الجنوب (الجمهورية)
احتمالات الحرب تتراجع.. ومساعٍ على خط بعبدا - حارة حريك (المدن)

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

رئيس قائمة الكتلة العربية المشتركة أحمد الطيبي ضيف برنامج الحدث (شاهد البث المباشر)
Play
03:45
Play

رئيس قائمة الكتلة العربية المشتركة أحمد الطيبي ضيف برنامج الحدث (شاهد البث المباشر)

رئيس قائمة الكتلة العربية المشتركة أحمد الطيبي ضيف برنامج الحدث (شاهد البث المباشر)

03:45

رئيس قائمة الكتلة العربية المشتركة أحمد الطيبي ضيف برنامج الحدث (شاهد البث المباشر)

رئيس قائمة الكتلة العربية المشتركة أحمد الطيبي ضيف برنامج الحدث (شاهد البث المباشر)

أيام السبت أصبحت "ايام عمل".. ماذا يحصل في مرفأ بيروت؟
03:21

أيام السبت أصبحت "ايام عمل".. ماذا يحصل في مرفأ بيروت؟

تعلن إدارة واستثمار مرفأ بيروت، تأكيداً على حرصها الدائم على تسريع العمليات اللوجستية وتلبية حاجات السوق المحلي، ولا سيما بمناسبة قرب حلول الأعياد، أنه قد تقرر اعتماد يوم السبت يوم عمل رسمي واعتيادي داخل المرفأ، وذلك اعتباراً من يوم السبت الواقع في 14 تشرين الثاني 2026.

03:21

أيام السبت أصبحت "ايام عمل".. ماذا يحصل في مرفأ بيروت؟

تعلن إدارة واستثمار مرفأ بيروت، تأكيداً على حرصها الدائم على تسريع العمليات اللوجستية وتلبية حاجات السوق المحلي، ولا سيما بمناسبة قرب حلول الأعياد، أنه قد تقرر اعتماد يوم السبت يوم عمل رسمي واعتيادي داخل المرفأ، وذلك اعتباراً من يوم السبت الواقع في 14 تشرين الثاني 2026.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026