"الأخ الأكبر".. على رأس لقاء بري - حزب الله (المدن)

برز اجتماع عُقد بين ووفد رفيع من ، خُصص للبحث في التطورات السياسية والأمنية، إضافة إلى المواقف التي أثارت التباساً بين طرفَي الثنائي الشيعي.



وبحسب معلومات "المدن"، سادت اللقاء مصارحة وتوضيحات متبادلة بشأن عدد من المواقف التي صدرت في الفترة ، وفي مقدمها الكلام المنسوب إلى بري عن "الأخ الأكبر"، والذي فُسّر على أنه يحمل عتباً على .



وتشير مصادر الثنائي إلى أن "اللقاء أسهم في تجاوز الالتباس، ووضع حد للتفسيرات التي تحدثت عن وجود تباينات بين حركة أمل وحزب الله".



وتؤكد المصادر أن "الطرفين يدركان حساسية المرحلة السياسية والأمنية الراهنة، وأهمية استمرار التنسيق بينهما، في ظل الضغوط الداخلية والتطورات الإقليمية التي يمكن أن تنعكس على الساحة ".



من جهة أخرى، علمت "المدن" أن حركة أمل أطلقت سلسلة ورش عمل تنظيمية تشمل مختلف مكاتبها المركزية، بهدف تقييم الأداء الداخلي ومواكبة التحديات السياسية والاجتماعية والتنظيمية التي تواجه الحركة.



وبحسب المعلومات، بدأت هذه الورش قبل نحو أسبوعين مع مكتب العلاقات الخارجية، الذي يتولى إدارة علاقات الحركة على المستوى الخارجي، قبل الانتقال إلى مكتب والرياضة، بالنظر إلى أهمية العمل الجامعي والشبابي في مستقبل الحركة.



كما شملت الورش مكتب البلديات، بمشاركة مسؤولين معنيين بالشأن البلدي من مختلف المناطق اللبنانية، فيما تُعقد ورشة للمكتب التنظيمي، بمشاركة المسؤولين التنظيميين من المناطق والأقاليم والمكاتب المركزية.



وتشير المعلومات إلى أن هذه الورش ستتواصل تباعاً لتشمل مختلف المكاتب المركزية حتى نهاية عام 2026.



وتهدف إلى تنشيط العمل الحركي، وتحديد المشكلات التنظيمية، وتقييم موقع حركة أمل داخل الطائفة الشيعية، في ضوء الأزمات التي شهدتها البيئة الشيعية خلال المرحلة الماضية، إلى جانب البحث في أوضاع الجنوب والنازحين والملفات الاقتصادية والاجتماعية.



وتضيف المعلومات أن الورش تُعقد بطلب مباشر من رئيس الحركة ، الذي يتابع تفاصيل العمل التنظيمي بوتيرة لافتة، تفوق ما كان سائداً في مراحل سابقة.



وفي هذا الإطار، علمت "المدن" أن بري يترأس شخصياً اجتماعات شهرية لكشافة الإسلامية، في خطوة تعكس اهتمامه بإعادة تنظيم العمل الحركي واستنهاض المؤسسات المرتبطة بالحركة.



وتعيد هذه المتابعة إلى الأذهان المرحلة التنظيمية التي شهدتها حركة أمل خلال تسعينيات القرن الماضي، وسط توجه إلى إعادة تقييم الأداء الداخلي وتطوير آليات العمل، بما يتلاءم مع التحديات المقبلة.