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أخبار لبنان

"أسلحة وقذائف صاروخية ومخدرات".. مداهمات وتوقيفات بالجملة في بعلبك (صور)

2026-11-09 | 02:35
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&quot;أسلحة وقذائف صاروخية ومخدرات&quot;.. مداهمات وتوقيفات بالجملة في بعلبك (صور)
"أسلحة وقذائف صاروخية ومخدرات".. مداهمات وتوقيفات بالجملة في بعلبك (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدات إيعات ودير الأحمر وتل الأبيضبعلبك، وأوقفت المواطنين (خ.ز.) و(ا.ز.) و(ح.ز.) و(ع.ز.)، والسوريَّين (ا.د.) و(م.ج.)، لارتكابهم جرائم: الاتجار بالمخدرات، إطلاق النار، حيازة أسلحة. وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والقذائف الصاروخية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، موضّبة داخل سيارات. كما ضبطت معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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أيام السبت أصبحت "ايام عمل".. ماذا يحصل في مرفأ بيروت؟
03:21

أيام السبت أصبحت "ايام عمل".. ماذا يحصل في مرفأ بيروت؟

تعلن إدارة واستثمار مرفأ بيروت، تأكيداً على حرصها الدائم على تسريع العمليات اللوجستية وتلبية حاجات السوق المحلي، ولا سيما بمناسبة قرب حلول الأعياد، أنه قد تقرر اعتماد يوم السبت يوم عمل رسمي واعتيادي داخل المرفأ، وذلك اعتباراً من يوم السبت الواقع في 14 تشرين الثاني 2026.

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تعلن إدارة واستثمار مرفأ بيروت، تأكيداً على حرصها الدائم على تسريع العمليات اللوجستية وتلبية حاجات السوق المحلي، ولا سيما بمناسبة قرب حلول الأعياد، أنه قد تقرر اعتماد يوم السبت يوم عمل رسمي واعتيادي داخل المرفأ، وذلك اعتباراً من يوم السبت الواقع في 14 تشرين الثاني 2026.

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