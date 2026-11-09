"أسلحة وقذائف صاروخية ومخدرات".. مداهمات وتوقيفات بالجملة في بعلبك (صور)

صدر عن ـــ البيان الآتي:

ضمن إطار المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدات إيعات ودير الأحمر وتل – ، وأوقفت المواطنين (خ.ز.) و(ا.ز.) و(ح.ز.) و(ع.ز.)، والسوريَّين (ا.د.) و(م.ج.)، لارتكابهم جرائم: الاتجار بالمخدرات، إطلاق النار، حيازة أسلحة. وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والقذائف الصاروخية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، موضّبة داخل سيارات. كما ضبطت معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.