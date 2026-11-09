الرئيس عون: أنا ابن الجنوب وأعرف تمامًا ماذا تعني الأرض لأهلها وضرورة التعلّق بها لأنّها أساس وجودنا

افتُتح قبل ظهر اليوم المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا في الدبوسية – العبودية، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومسؤول العلاقات والتواصل الدولي في الجانب السوري مازن علوش ومحافظ حمص منيف النعسان إلى جانب عدد من المسؤولين السوريين واللبنانيين.



وحضر أيضاً السفير اللبناني في سوريا هنري قسطون، ومستشار نائب رئيس الحكومة الدكتور سامر حدارة ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمدير العام للجمارك غراسيا القزي والعميد هادي أبو شقرا ممثلاً الأمن العام والعميد ميشال بطرس من مكتب التنسيق في الجيش اللبناني.