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أخبار لبنان

عون أمام تجمّع مزارعي الجنوب: 47.5 مليون دولار لدعم المزارعين

2026-11-09 | 06:15
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عون أمام تجمّع مزارعي الجنوب: 47.5 مليون دولار لدعم المزارعين
عون أمام تجمّع مزارعي الجنوب: 47.5 مليون دولار لدعم المزارعين

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام تجمّع مزارعي الجنوب والتعاونية الزراعية المستدامة في سردا أن الدولة تقف إلى جانب المزارعين وفق الإمكانات المتوافرة.

وأشار إلى أنه تبلّغ من وزير الزراعة تخصيص مبلغ 7.5 مليون دولار كمساعدة لهم، على أن يتبعها مبلغ 40 مليون دولار لتأمين 1500 خيمة بلاستيكية و50 مضخة مياه للأراضي التي يمكن الوصول إليها حاليًا.

أما الأراضي التي يتعذّر الوصول إليها فستُؤمَّن لها المبالغ فور تذليل الصعوبات الميدانية.

وقال عون: "أنا ابن الجنوب وأعرف تمامًا ماذا تعني الأرض لأهلها وضرورة التعلّق بها لأنّها أساس وجودنا".

 
 
 
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عون أمام تجمّع مزارعي الجنوب: 47.5 مليون دولار لدعم المزارعين

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الرئيس عون أمام تجمّع مزارعي الجنوب: الدولة إلى جانب المزارعين وفق الإمكانات المتوافرة وتبلّغت من وزير الزراعة تخصيص مبلغ 7.5 مليون دولار كمساعدة لهم
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معبر العبودية يعود إلى العمل.. وتوقعات بحركة كثيفة
07:42

معبر العبودية يعود إلى العمل.. وتوقعات بحركة كثيفة

افتُتح قبل ظهر اليوم المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا في الدبوسية – العبودية، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومسؤول العلاقات والتواصل الدولي في الجانب السوري مازن علوش ومحافظ حمص منيف النعسان إلى جانب عدد من المسؤولين السوريين واللبنانيين.

وحضر أيضاً السفير اللبناني في سوريا هنري قسطون، ومستشار نائب رئيس الحكومة الدكتور سامر حدارة ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمدير العام للجمارك غراسيا القزي والعميد هادي أبو شقرا ممثلاً الأمن العام والعميد ميشال بطرس من مكتب التنسيق في الجيش اللبناني.

07:42

معبر العبودية يعود إلى العمل.. وتوقعات بحركة كثيفة

افتُتح قبل ظهر اليوم المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا في الدبوسية – العبودية، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومسؤول العلاقات والتواصل الدولي في الجانب السوري مازن علوش ومحافظ حمص منيف النعسان إلى جانب عدد من المسؤولين السوريين واللبنانيين.

وحضر أيضاً السفير اللبناني في سوريا هنري قسطون، ومستشار نائب رئيس الحكومة الدكتور سامر حدارة ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمدير العام للجمارك غراسيا القزي والعميد هادي أبو شقرا ممثلاً الأمن العام والعميد ميشال بطرس من مكتب التنسيق في الجيش اللبناني.

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