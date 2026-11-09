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وزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق-غرب في منطقة المدينة المنورة
وزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق-غرب في منطقة المدينة المنورة
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أخبار لبنان

معبر العبودية يعود إلى العمل.. وتوقعات بحركة كثيفة

2026-11-09 | 07:42
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معبر العبودية يعود إلى العمل.. وتوقعات بحركة كثيفة
معبر العبودية يعود إلى العمل.. وتوقعات بحركة كثيفة

افتُتح قبل ظهر اليوم المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا في الدبوسية – العبودية، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومسؤول العلاقات والتواصل الدولي في الجانب السوري مازن علوش ومحافظ حمص منيف النعسان إلى جانب عدد من المسؤولين السوريين واللبنانيين.

وحضر أيضاً السفير اللبناني في سوريا هنري قسطون، ومستشار نائب رئيس الحكومة الدكتور سامر حدارة ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمدير العام للجمارك غراسيا القزي والعميد هادي أبو شقرا ممثلاً الأمن العام والعميد ميشال بطرس من مكتب التنسيق في الجيش اللبناني.

وجرى الافتتاح من الجهة السورية حيث قُصّ الشريط التقليدي ثم توجّه الحضور في جولة على الدوائر والمراكز الحدودية.

وقد جال الجانبان اللبناني والسوري في مختلف المكاتب والأقسام التابعة للمعبر مطّلعين على أبرز التقنيات والتجهيزات المتوافرة ولا سيما أن المعبر جُهّز بتقنيات متطورة جداً، من بينها أجهزة السكانر والتجهيزات الأمنية والخدماتية، إلى جانب بنية تحتية لافتة أُنجزت وفق معايير فنية حديثة.

وأكد الوزير رسامني "أهمية هذا المرفق الحدودي ودوره في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية والتواصل بين البلدين" مشيراً إلى أن "المرافق والمطارات في لبنان وسوريا يجب أن تكون متكاملة في خدمة التنمية وحركة العبور".

وقال:" إن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات" لافتاً إلى أن "تفعيل معبر الدبوسية – العبودية يندرج ضمن رؤية أوسع لتفعيل المرافق الحيوية، من المعابر إلى المرافئ والمطارات".

وأوضح أن "حركة العبور المتوقعة عبر المعبر قد تصل إلى ما بين 8 و10 آلاف شخص يومياً بين قادمين ومغادرين من لبنان وسوريا إضافة إلى ما بين 150 و200 شاحنة يومياً بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الضغط عن المرافق والمعابر الأخرى".

وتحدث رسامني عن حاجة لبنان إلى "ورشة متكاملة للبنية التحتية، تشمل المرافئ والمطارات وسائر المرافق العامة"، مؤكداً أن ذلك يتطلب "خططاً ومشاريع ودفاتر شروط وإمكانات، بعد سنوات طويلة من التراجع".

من جهته أشار علوش إلى أن" أهمية المعبر اقتصادية واجتماعية، ولا سيما لأهالي شمال لبنان وغرب سوريا، نظراً للروابط العائلية والاجتماعية القائمة بين القرى على جانبي الحدود". وشدد على "ضرورة توفير منفذ شرعي ورسمي يسهّل زيارة الأهالي لأقربائهم بدلاً من اللجوء إلى المعابر غير الشرعية".

ولفت إلى أن "افتتاح منفذ العريضة في القريب العاجل، بالتوازي مع ضبط الحدود والتنسيق بين وزارتي الدفاع السورية واللبنانية والجهات المعنية سيسهم في انتظام الحركة وتقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين" مؤكداً "وجود تواصُل دائم بين الجانبين لمعالجة أي عقبات".

 

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معبر العبودية يعود إلى العمل.. وتوقعات بحركة كثيفة

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