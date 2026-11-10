تصريح النائب باسيل بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا

وزير الدفاع السعودي: الاجتماع يسهم في تعزيز قدراتنا العسكرية والدفاعية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات والحفاظ على أمننا واستقرارنا

وزير الدفاع السعودي: الاجتماع يسهم في تعزيز قدراتنا العسكرية والدفاعية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات والحفاظ على أمننا واستقرارنا

وزير الدفاع السعودي: الاجتماع يسهم في تعزيز قدراتنا العسكرية والدفاعية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات والحفاظ على أمننا واستقرارنا

وزير الدفاع السعودي: اجتماع الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي في البحرين يؤكد تطلعنا المشترك إلى مواصلة التنسيق والتعاون والتكامل بين دولنا