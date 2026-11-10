قبل مشاورات صندوق النقد حول استرداد الودائع.. بيان توضيحي من مصرف لبنان

"حرصاً على دقّة المعلومات، ومنعاً لأي التباس أو تضليل، يودّ توضيح الأصول المعتمدة في التواصل الإعلامي بشأن المشاورات المرتقبة بين ممثلي والحكومة ومصرف ، والمتعلّقة بملاحظات الصندوق على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.



يؤكّد مصرف لبنان أنّه لن يصدر، طوال فترة هذه المشاورات، أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية، ولن يقدّم لأي وسيلة إعلامية أي معلومات عن سير المشاورات أو مضمونها.



وجرياً على الأصول المتّبعة، يتولّى وزير المال عند اختتام الزيارة، الإعلان عمّا يراه مناسباً من معلومات وخلاصات قابلة للنشر.



وعليه، ينفي مصرف لبنان مسبقاً أي معلومات أو تصريحات أو مواقف أو تسريبات تُنسب إليه خلال هذه الفترة، ما لم تكن صادرة صراحةً عن قنواته الرسمية المخوّلة.



ويدعو مصرف لبنان إلى التقيّد بأصول التحقّق المهني، والامتناع عن تداول المعلومات غير المثبتة".



