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أخبار لبنان

قرار يسحب من إسرائيل الذريعة.. باسيل يطرح على عون مقترح "التيار"

2026-11-10 | 03:03
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قرار يسحب من إسرائيل الذريعة.. باسيل يطرح على عون مقترح &quot;التيار&quot;
قرار يسحب من إسرائيل الذريعة.. باسيل يطرح على عون مقترح "التيار"

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التيار وضع اقتراحه بشأن القوة الدولية في عهدة رئيس الجمهورية جوزاف عون، داعياً إلى التشاور مع الدول لإخراج لبنان من حال الانتظار.

بعد لقائه رئيس الجمهورية على رأس وفد، أوضح باسيل أن الاقتراح يقضي بأن تتألف القوة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يضمن التوازن في التعامل مع لبنان وإسرائيل، معتبراً أن القرار يسحب من إسرائيل ذريعة حماية أراضيها.

وأكد أن السيادة تقتضي انسحاب إسرائيل والتزام الدولة اللبنانية بحصرية السلاح، فيما يبقى إقرار استراتيجية للأمن الوطني مساراً داخلياً.

ودعا إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، من خلال ضمانات دولية يمكن أن ترافقها اتفاقات دفاعية مع دول قادرة على حمايته.

وشدد باسيل على السعي إلى هدنة ترسي هدوءاً دائماً، وصولاً إلى سلام شامل وعادل عند توافر شروطه، رافضاً استخدام الاحتلال الإسرائيلي لفرض التطبيع.
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