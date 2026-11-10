في هذه البلدة اللبنانية.. الفيفا تفتتح ملعباً لكرة القدم

ملعب "فيفا أرينا" في بلدة شانيه بقضاء عاليه في محافطة جبل لبنان.
وحضر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، والأمين العام جهاد الشحف، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، إلى جانب رئيس بلدية شانيه نعمان أبي المنى، وحشد من أهالي البلدة.
وقال إنفانتينو وهو يحمل العلم اللبناني: "هذا العلم الجميل موجود في قلبي، وهو من أجمل الأعلام في العالم. ومعًا، سننجز الكثير من الأمور، وسنعمل على إعادة لبنان ليتألق مجددًا على خريطة كرة القدم العالمية".
ولقي إنفانتينو استقبالا شعبيا كبيرا في البلدة.
وسبق ذلك زيارة رئيس "الفيفا" لمكتب رئيس الاتحاد في مجلس الجنوب بالجناح، ذلك ان المهندس حيدر يتولى رئاسة مجلس الجنوب. وحضر الامين العام جهاد الشحف ورئيس مشروع "انتر كامبوس" شريف وهبي.