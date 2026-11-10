في هذه البلدة اللبنانية.. الفيفا تفتتح ملعباً لكرة القدم

ملعب "فيفا أرينا" في بلدة شانيه بقضاء في محافطة

وحضر اللبناني المهندس هاشم حيدر، والأمين العام جهاد الشحف، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، إلى جانب رئيس بلدية شانيه نعمان أبي المنى، وحشد من أهالي البلدة.

وقال إنفانتينو وهو يحمل اللبناني: "هذا العلم الجميل موجود في قلبي، وهو من أجمل الأعلام في . ومعًا، سننجز الكثير من الأمور، وسنعمل على إعادة ليتألق مجددًا على خريطة العالمية".

ولقي إنفانتينو استقبالا شعبيا كبيرا في البلدة.

وسبق ذلك زيارة رئيس "الفيفا" لمكتب رئيس في مجلس الجنوب بالجناح، ذلك ان المهندس حيدر يتولى رئاسة مجلس الجنوب. وحضر الامين العام جهاد الشحف ورئيس مشروع "انتر كامبوس" شريف .