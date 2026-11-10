أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

في هذه البلدة اللبنانية.. الفيفا تفتتح ملعباً لكرة القدم

2026-11-10 | 04:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في هذه البلدة اللبنانية.. الفيفا تفتتح ملعباً لكرة القدم
في هذه البلدة اللبنانية.. الفيفا تفتتح ملعباً لكرة القدم

افتتح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو

ملعب "فيفا أرينا" في بلدة شانيه بقضاء عاليه في محافطة جبل لبنان.


وحضر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، والأمين العام جهاد الشحف، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، إلى جانب رئيس بلدية شانيه نعمان أبي المنى، وحشد من أهالي البلدة.


وقال إنفانتينو وهو يحمل العلم اللبناني: "هذا العلم الجميل موجود في قلبي، وهو من أجمل الأعلام في العالم. ومعًا، سننجز الكثير من الأمور، وسنعمل على إعادة لبنان ليتألق مجددًا على خريطة كرة القدم العالمية".


ولقي إنفانتينو استقبالا شعبيا كبيرا في البلدة.

وسبق ذلك زيارة رئيس "الفيفا" لمكتب رئيس الاتحاد في مجلس الجنوب بالجناح، ذلك ان المهندس حيدر يتولى رئاسة مجلس الجنوب. وحضر الامين العام جهاد الشحف ورئيس مشروع "انتر كامبوس" شريف وهبي.

 
مقالات ذات صلة
في هذه البلدة اللبنانية.. الفيفا تفتتح ملعباً لكرة القدم

أخبار لبنان

البلدة

اللبنانية..

الفيفا

تفتتح

ملعباً

القدم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تغيّرات مرتقبة في الطقس.. ماذا ينتظر اللبنانيين؟
جابر لـ"الجديد": لا تقشّف بل إدارة أفضل للسيولة بما يمنع المضاربين من التلاعب بسعر الصرف والتأثير سلباً على التضخم

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

ما بعد اليونيفيل.. واشنطن وباريس تبحثان عن آلية جديدة
Play
06:18

ما بعد اليونيفيل.. واشنطن وباريس تبحثان عن آلية جديدة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه ناقش مستقبل اليونيفيل مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، معتقدا أن "إحدى المسائل التي نعمل عليها من جانبنا هي إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ المناطق التجريبية وليس بالضرورة أن تكون هذه المهمة عسكرية".

06:18

ما بعد اليونيفيل.. واشنطن وباريس تبحثان عن آلية جديدة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه ناقش مستقبل اليونيفيل مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، معتقدا أن "إحدى المسائل التي نعمل عليها من جانبنا هي إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ المناطق التجريبية وليس بالضرورة أن تكون هذه المهمة عسكرية".

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم السلب المسلّح.. هل وقعتكم ضحيته؟
Play
06:12

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم السلب المسلّح.. هل وقعتكم ضحيته؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

06:12

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم السلب المسلّح.. هل وقعتكم ضحيته؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026