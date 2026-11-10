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أخبار لبنان

تغيّرات مرتقبة في الطقس.. ماذا ينتظر اللبنانيين؟

2026-11-10 | 04:44
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تغيّرات مرتقبة في الطقس.. ماذا ينتظر اللبنانيين؟
تغيّرات مرتقبة في الطقس.. ماذا ينتظر اللبنانيين؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتحول الطقس مساءً الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر وبارد نسبياً خلال الليل يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، يتقلب محلياً يوم الخميس، ثم يعود الى الاستقرار مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم الجمعة. 


معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و 23 درجة، بيروت 17 و25 درجة، زحلة بين 8 و 20 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الثلثاء:



صافٍ اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع أجواء باردة خلال الليل.



الاربعاء:



قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتحول الطقس مساءً الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة ويتكوّن الضباب على المرتفعات. 



الخميس:



غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة  والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.



-الحرارة على  الساحل من 10 الى 23 درجة، فوق الجبال من 4 الى 16 درجة، في الداخل من 3 الى 19 درجة. 



-الرياح السطحية: شمالية وشمالية غربية نهارًا سرعتها بين 10 و 35 كم/س، متقلبة ضعيفة ليلاً. 



-الانقشاع: جيد.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 ٪. 



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.



-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.


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