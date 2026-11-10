أ ف ب: وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن "توافق" على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان

أفاد مراسل الجديد بأنه عُثر على المواطن ع. ب. جثة داخل سيارته في بلدته النميرية، في قضاء النبطية، مصابًا بطلق ناري في الرأس، وإلى جانبه مسدس حربي.



ونُقل الجثمان إلى أحد مستشفيات النبطية، فيما حضرت إلى المكان دورية من الأجهزة الأمنية المختصة وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.



وتُعدّ هذه الحادثة الثانية التي تشهدها بلدة النميرية، بعدما عُثر أمس على المواطن أ. ه. جثة في منزله، وإلى جانبه بندقية كلاشنيكوف.