بيان من مكتب أحمد العلواني.. ومطالبات بكشف ملابسات مقتله

ودعا البيان الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت إلى التنسيق مع السلطات اللبنانية ومتابعة التحقيقات على أعلى المستويات، كما طالب بإعلان الحداد العام في محافظة الأنبار، وعقد مؤتمر عشائري عاجل لتوحيد الموقف والمطالبة بكشف الحقيقة.
وشدّد المكتب الإعلامي على رفض إغلاق القضية من دون محاسبة، مؤكداً مواصلة المطالبة بالحقيقة والعدالة بالوسائل السلمية والمشروعة.
عاد اسم النائب العراقي السابق أحمد العلواني إلى الواجهة بعد العثور على جثته في بيروت وسط تحقيقات لكشف ملابسات مقتله فماذا نعرف عنه؟
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن دوريات شعبة المعلومات في البقاع أوقفت شابين سوريين، بعد ساعتين فقط من تعرّض سيارات عابرة على الأوتوستراد العربي لاعتداءات، وذلك للاشتباه بتورطهما فيها.