بيان من مكتب أحمد العلواني.. ومطالبات بكشف ملابسات مقتله

ودعا البيان الحكومة ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في إلى التنسيق مع ومتابعة التحقيقات على أعلى المستويات، كما طالب بإعلان الحداد العام في محافظة الأنبار، وعقد مؤتمر عشائري عاجل لتوحيد الموقف والمطالبة بكشف الحقيقة.

وشدّد على رفض إغلاق القضية من دون محاسبة، مؤكداً مواصلة المطالبة بالحقيقة والعدالة بالوسائل السلمية والمشروعة.