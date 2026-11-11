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أخبار لبنان

بيان من مكتب أحمد العلواني.. ومطالبات بكشف ملابسات مقتله

2026-11-10 | 23:55
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بيان من مكتب أحمد العلواني.. ومطالبات بكشف ملابسات مقتله
بيان من مكتب أحمد العلواني.. ومطالبات بكشف ملابسات مقتله

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني بيان نعي واستنكار، دان فيه مقتل العلواني في بيروت، مطالباً بكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها.

ودعا البيان الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت إلى التنسيق مع السلطات اللبنانية ومتابعة التحقيقات على أعلى المستويات، كما طالب بإعلان الحداد العام في محافظة الأنبار، وعقد مؤتمر عشائري عاجل لتوحيد الموقف والمطالبة بكشف الحقيقة.

وشدّد المكتب الإعلامي على رفض إغلاق القضية من دون محاسبة، مؤكداً مواصلة المطالبة بالحقيقة والعدالة بالوسائل السلمية والمشروعة.

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