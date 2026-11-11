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أخبار لبنان

من المطار إلى مسرح الجريمة.. تفاصيل جديدة عن مقتل النائب العراقي في بيروت (الشرق الأوسط)

2026-11-11 | 00:12
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من المطار إلى مسرح الجريمة.. تفاصيل جديدة عن مقتل النائب العراقي في بيروت (الشرق الأوسط)
من المطار إلى مسرح الجريمة.. تفاصيل جديدة عن مقتل النائب العراقي في بيروت (الشرق الأوسط)

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن مصدر قضائي، تفاصيل جديدة بشأن مقتل النائب أحمد العلواني في بيروت.

وبحسب المصدر، أظهرت كاميرات المراقبة أن العلواني دخل طوعاً برفقة شخصين إلى المبنى الذي عُثر على جثته فيه، وصعد إلى إحدى الشقق قبل أن يُفقد أثره. وأوضح أنه قُتل خنقاً باستخدام حبل ستارة انتُزع من داخل المنزل.

ونقلت الصحيفة عن المصدر القضائي أن الأجهزة الأمنية حدّدت هوية ثلاثة مشتبه بتورطهم في الجريمة، وهم سوريان ولبناني موقوف على ذمة التحقيق، لافتاً إلى أنهم تولّوا نقل العلواني من المطار إلى الفندق لدى وصوله إلى بيروت.

ورجّح المصدر مغادرة المشتبه بهما السوريين الأراضي اللبنانية بعد الجريمة، فيما أشار إلى أن تقرير الطب الشرعي قدّر حصول الوفاة قبل ثلاثة أيام على الأقل.

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