من المطار إلى مسرح الجريمة.. تفاصيل جديدة عن مقتل النائب العراقي في بيروت (الشرق الأوسط)

وبحسب المصدر، أظهرت كاميرات المراقبة أن العلواني دخل طوعاً برفقة شخصين إلى المبنى الذي عُثر على جثته فيه، وصعد إلى إحدى الشقق قبل أن يُفقد أثره. وأوضح أنه قُتل خنقاً باستخدام حبل ستارة انتُزع من داخل المنزل.

ونقلت الصحيفة عن المصدر القضائي أن حدّدت هوية ثلاثة مشتبه بتورطهم في الجريمة، وهم سوريان ولبناني موقوف على ذمة التحقيق، لافتاً إلى أنهم تولّوا نقل العلواني من إلى الفندق لدى وصوله إلى .

ورجّح المصدر مغادرة المشتبه بهما السوريين الأراضي بعد الجريمة، فيما أشار إلى أن تقرير الطب الشرعي قدّر حصول الوفاة قبل ثلاثة أيام على الأقل.