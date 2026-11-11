وصف نصرالله بـ"الكاذب" وتلقّى تهديدات.. ماذا نعرف عن النائب العراقي الذي قُتل في بيروت؟

عاد اسم النائب السابق العلواني إلى الواجهة بعد العثور على جثته في وسط تحقيقات لكشف ملابسات مقتله فماذا نعرف عنه؟





العلواني سياسي من محافظة الأنبار شغل عضوية وعُرف بمواقفه المنتقدة لإيران وحزب الله



وفي عام 2012 وصف العلواني السابق لـ" " بـ"الكذّاب" خلال مقابلة تلفزيونية وأعلن لاحقاً تعرّضه لتهديدات على خلفية تصريحاته، مطالباً الحكومة بتوفير الحماية له.



وفي الأول 2013، اعتُقل العلواني إثر مداهمة منزله في مدينة الرمادي، خلال عملية شهدت اشتباكات أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من الأشخاص. وفي عام 2014، صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل الإفراج عنه في نيسان 2025، بعد أكثر من أحد عشر عاماً من الاحتجاز، في إطار إجراءات مرتبطة بقانون العفو العام.