العلواني سياسي عراقي
من محافظة الأنبار شغل عضوية مجلس النواب العراقي
وعُرف بمواقفه المنتقدة لإيران وحزب الله
وفي عام 2012 وصف العلواني الأمين العام
السابق لـ"حزب الله
" حسن نصرالله
بـ"الكذّاب" خلال مقابلة تلفزيونية وأعلن لاحقاً تعرّضه لتهديدات على خلفية تصريحاته، مطالباً الحكومة العراقية
بتوفير الحماية له.
وفي كانون
الأول 2013، اعتُقل العلواني إثر مداهمة منزله في مدينة الرمادي، خلال عملية شهدت اشتباكات أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من الأشخاص. وفي عام 2014، صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل الإفراج عنه في نيسان 2025، بعد أكثر من أحد عشر عاماً من الاحتجاز، في إطار إجراءات مرتبطة بقانون العفو العام.