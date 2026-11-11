عن موقوفي البترون ومقتل العلواني.. سلام: زمن "اللفلفة" قد انتهى

وصل نواف سلام لترؤس وفد في قمة المناخ (COP31)

حيث تواصل مع كلٍّ من والبلديات الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة.

وأكد الرئيس سلام أن زمن غياب المساءلة و”اللفلفة” قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون.

كما استنكر الرئيس سلام بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في ، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة.

وشدّد على أن “بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني”، مؤكداً أن حماية أمن وسلامة جميع الموجودين على الأراضي قضية لا يمكن التهاون فيها