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أخبار لبنان

الرئيس عون: لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبّه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة

2026-11-11 | 07:37
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الرئيس عون: لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبّه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة
الرئيس عون: لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبّه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة
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الرئيس عون: لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبّه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة

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"الاعتدال الوطني" استنكر الحملات على وزير الداخلية والأجهزة الأمنية
مصادر أمنية للجديد: اتجاه لدى ذوي الضحية لإسقاط حقهم الشخصي عن الفنان الوليد الحلاني بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ما قد يمهّد لإخلاء سبيله رهنا بإشارة القضاء المختص

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إقفال صالون نسائي بالشمع الأحمر.. ماذا يحصل في صور؟
08:28

إقفال صالون نسائي بالشمع الأحمر.. ماذا يحصل في صور؟

أقفلت وزارة الصحة العامة صالوناً نسائياً في مدينة صور، لمزاولته أعمالاً غير مرخّصة ومن دون إشراف طبي، وذلك في إطار حملاتها الرقابية على مراكز التجميل والعيادات المخالفة.

وقام مراقب صحي، بمؤازرة دورية من مركز صور الإقليمي في المديرية العامة لأمن الدولة، بتنفيذ عملية الإقفال بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، وبإشارة من المدعي العام، حيث جرى ختم المركز بالشمع الأحمر وتوقيف المتورطين.

08:28

إقفال صالون نسائي بالشمع الأحمر.. ماذا يحصل في صور؟

أقفلت وزارة الصحة العامة صالوناً نسائياً في مدينة صور، لمزاولته أعمالاً غير مرخّصة ومن دون إشراف طبي، وذلك في إطار حملاتها الرقابية على مراكز التجميل والعيادات المخالفة.

وقام مراقب صحي، بمؤازرة دورية من مركز صور الإقليمي في المديرية العامة لأمن الدولة، بتنفيذ عملية الإقفال بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، وبإشارة من المدعي العام، حيث جرى ختم المركز بالشمع الأحمر وتوقيف المتورطين.

"غادرا بحقيبته وتركاه".. الجديد تكشف تفاصيل جديدة في جريمة العلواني
08:23

"غادرا بحقيبته وتركاه".. الجديد تكشف تفاصيل جديدة في جريمة العلواني

أفاد مصدر أمني للجديد، بأنّ "النائب العراقي السابق أحمد العلواني دخل الشقّة في الطريق الجديدة عند الثامنة من مساء الخامس من تشرين الثاني، برفقة شخصين يتحدّثان باللهجة السورية. وعند منتصف الليل، غادر الشخصان الشقّة من دونه، مرتديين ملابس مختلفة، وكانا يحملان الحقيبة التي دخل بها العلواني".

08:23

"غادرا بحقيبته وتركاه".. الجديد تكشف تفاصيل جديدة في جريمة العلواني

أفاد مصدر أمني للجديد، بأنّ "النائب العراقي السابق أحمد العلواني دخل الشقّة في الطريق الجديدة عند الثامنة من مساء الخامس من تشرين الثاني، برفقة شخصين يتحدّثان باللهجة السورية. وعند منتصف الليل، غادر الشخصان الشقّة من دونه، مرتديين ملابس مختلفة، وكانا يحملان الحقيبة التي دخل بها العلواني".

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