وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبياً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات المحلية الأربعاء والخميس، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة إعتباراً من بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يحمل معه أمطارا غزيرة، رياحا ناشطة وعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 درجة ، 17 و 25 درجة، زحلة بين 8 و 20 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، يبقى إحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في المناطق الشمالية يرافقها رياح ناشطة.



الخميس: غائم جزئيًا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، يتشكّل الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة مع رياح ناشطة.



الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل.



السبت: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات، وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تنخفض تدريجاً خلال النهار مع رياح ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة، فوق الجبالى من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 9 الى 22 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً خاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.



-الانقشاع: جيد إجمالاً.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 ٪.



-حال البحر: مائج اجمالاً، حرارة سطح الماء: 25 درجة.



-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.