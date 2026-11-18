احتيال وسرقة داخل مستشفى في جونية.. وقوى الأمن تعمم صورة المشتبه فيه

صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – العامّة البلاغ التّالي:



بتاريخ 23-10-2026، دخل شخصٌ مجهول الهويّة إحدى غرف المرضى في مستشفى سيّدة – ، وطلب من نزيلها استعارة هاتفه لإجراء مكالمة، بعد أن أوهمه بأنه مريض ويتلقى العلاج في الغرفة المجاورة، فقام بسرقة الهاتف وفرّ هاربًا من المستشفى.



لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة صورة المشتبه فيه وتطلب من الذين يعرفون شيئًا عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة جونية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 910119- 09 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.



علمًا بأن كل من يدلي بأي معلومة تُسهِم في توقيفه يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا لأحكام القانون