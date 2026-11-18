وأضافت المعلومات أن أبلغ زواره الكبار بأنه لن يغطي أي دخول لحزب الله في الحرب، وبأن موقفه سيكون واضحاً، ويعكس محاولة للفصل بين حسابات المواجهة الإقليمية والقرار اللبناني.

كما أفادت معلومات الجديد بأن المسؤولين اللبنانيين تبلغوا بأن أي دخول للبنان في الحرب ستكون له تداعيات بالغة على الدولة.