وأضافت المعلومات أن الرئيس نبيه بري أبلغ زواره الكبار بأنه لن يغطي أي دخول لحزب الله في الحرب، وبأن موقفه سيكون واضحاً، ويعكس محاولة للفصل بين حسابات المواجهة الإقليمية والقرار اللبناني.
كما أفادت معلومات الجديد بأن المسؤولين اللبنانيين تبلغوا بأن أي دخول للبنان في الحرب ستكون له تداعيات بالغة على الدولة.
أفادت صحيفة اللواء في أسرارها، بأن "معطيات البنك الدولي تتحدث أن ما يقرب من نصف الخسائر (قرابة نصف مليار دولار) تركز في الضاحية الجنوبية".
أفادت صحيفة الجمهورية في أسرارها بأن "قضاءَين بقاعيَّين سيكونان أول المستفيدين من زيادة ساعات التغذية الكهربائية عبر المشاريع الجديدة، خصوصاً الطاقة المتجدّدة، مع توجّه الوزارة المعنية إلى بدء أول المشاريع هناك".