وقال المتحدث الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان، إن الإجراءات تستهدف جمعية "وتعاونوا" (Wa Ta'awanu Association)، التي تقدم نفسها على أنها منظمة تُعنى بتوفير المساعدات الطارئة في ، لكنها، بحسب الخارجية الأميركية، تعمل على نقل عناصر وتخزين أسلحته وتحويل أموال المانحين الخارجيين لدعم أنشطته.وأضاف البيان أن مؤسس الجمعية، عفيف عبد الرضا شومان، يديرها بتوجيه من حزب الله، معتبراً أن دعمها للحزب يقوض سيادة ويعرّض الجهود المشروعة لإيصال المساعدات إلى سكان جنوب البلاد للخطر.كما تشمل ، وفق البيان، الشقيقين حسن خشن وإبراهيم خشن، اللذين تتهمهما بالتعاون مع حزب الله، على مدى سنوات، لنقل مبالغ مالية كبيرة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري .وأشار البيان إلى أن الشبكة المالية التي يديرها الشقيقان تستخدم شركتين، هما «Gold Global» ومقرها لبنان، و«Sankari Gold» ومقرها تركيا.واعتبرت الخارجية الأميركية أن محاولات حزب الله المستمرة لتقويض مستقبل لبنان، عبر استغلال المؤسسات الإنسانية والقطاع الخاص، تمثل أمراً مخزياً.وأكدت أن واشنطن ستواصل التصدي لهذه المحاولات، بالتوازي مع تشجيع المساعدات والاستثمارات المشروعة التي تسهم فعلياً في دعم الشعب اللبناني.