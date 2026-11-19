الملاحقات القضائية لعناصر "حزب الله" تُعقّد الحوار (أسرار البناء)

أفادت صحيفة البناء في أسرارها، بأن "مصدر سياسي لبناني رأى أن الملاحقات القضائية بحق عناصر من تعقّد مساعي الحوار بين رئيس الجمهورية وقيادتها، وتضعف الأثر الإيجابي الذي كان يمكن أن تتركه لغة الرئيس الهادئة وتأكيده استبعاد الداخلي".



وأشار إلى أن المجموعة التي أوقفت في لم تكن تحمل سلاحاً أو أجهزة اتصال، وفق المعطيات التي استند إليها، لكنها عوملت كمجموعة إجرامية، ما أوصل إلى قيادة الحزب رسالة كيدية طغت على إشارات الانفتاح السياسي.



واعتبر المصدر أن التناقض بين الدعوة إلى الحوار والممارسات الأمنية والقضائية يبدّد الثقة اللازمة لإطلاقه، ويعزّز الاعتقاد بأن المطلوب إخضاع وإشعار كوادرها بأنهم يفتقدون أدنى حقوق المواطنة في بلدهم عبر الضغط المتدرج.



وأضاف أن هذه القضية أسقطت لدى قيادتها أي قراءة إيجابية لفرص الحوار، لأنها أعادت طرح السؤال عن صدقية الدعوة وضماناتها. وخلص إلى أن معالجة تداعيات التوقيفات باتت جزءاً من تهيئة المناخ السياسي، وأن استمرار التعامل مع عناصر الحزب بهذه الطريقة سيجعل قنوات التواصل أكثر تعقيداً، ويمنح المتحفظين على الحوار أسباباً إضافية للتمسك بتحفظاتهم، مهما كانت الرسائل السياسية المعلنة إيجابية ومطمئنة.