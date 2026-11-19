رسالة حاسمة من عون إلى "حزب الله"! (النهار)

أفادت صحيفة النهار، أنه "على رغم طغيان الترقب الحذر للتطورات الديبلوماسية المتصلة بملف الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية السنة، والتي برزت فيها عودة لافتة للدور الفرنسي، لم تغب معالم القلق اللبناني من انزلاقات حربية سواء بفعل مفاجآت ميدانية تواكب التوترات الاقليمية المتصاعدة، أم بفعل "وحدة الساحات" التي تتغنى بها القيادة الايرانية وتبقي الزج بـ"حزب الله" في أي مغامرة جديدة أمراً مرجحاً".



ووفق الصحيفة، "قد عادت هذه الحسابات والمخاوف لتساور جهات لبنانية عدة في الساعات الاخيرة في ظل بدء عملية اسرائيلية في غزة بما يتعين معه التحسب لتصعيد قد لا تبقى حدوده محصورة هناك، وفق ما اثبتت التجارب السابقة. ويأتي هذا التطور فيما يسعى بقوة الى تجنب أي انزلاق متجدد الى المواجهات الحربية في الجنوب وبلورة الصيغة التي سيتم اعتمادها في الامم المتحدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل".



ولم تغب عن صدارة المشهد غداة زيارتي كل من المندوب لدى الامم المتحدة مايك والتز، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، لبيروت الدلالات البارزة والقوية للموقف الحاسم الذي اتخذه مجدداً رئيس الجمهورية جوزف عون من سلاح " " مؤكدا ان هذا السلاح" لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، وهو لم يعد يُستَعمل الا لحماية مشاريع إقليمية".



واعتبرت أوساط سياسية مستقلة ان "موقف عون أضاء مجدداً على موقف الدولة المبدئي الثابت من الاصرار على حصرية السلاح وسط تصاعد الانتقادات لسلطة تتباطأ في تنفيذ قراراتها في هذا الصدد، كما انه شكل رسالة حاسمة الى "حزب الله" حيال المضي قدما في رفض زجه للبنان في اي متاهة خطيرة ".



وكانت هذه المعطيات محور لقاء أمس مع رئيس نواف سلام الذي أوضح بعد اللقاء انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى قطر "والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، كما كانت مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جره إلى اي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك".