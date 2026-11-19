ووفق الصحيفة، "قد عادت هذه الحسابات والمخاوف لتساور جهات لبنانية عدة في الساعات الاخيرة في ظل بدء عملية اسرائيلية واسعة
في غزة بما يتعين معه التحسب لتصعيد قد لا تبقى حدوده محصورة هناك، وفق ما اثبتت التجارب السابقة. ويأتي هذا التطور فيما لبنان
يسعى بقوة الى تجنب أي انزلاق متجدد الى المواجهات الحربية في الجنوب وبلورة الصيغة التي سيتم اعتمادها في الامم المتحدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل".
ولم تغب عن صدارة المشهد غداة زيارتي كل من المندوب الاميركي
لدى الامم المتحدة مايك والتز، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، لبيروت الدلالات البارزة والقوية للموقف الحاسم الذي اتخذه مجدداً رئيس الجمهورية جوزف عون من سلاح "حزب الله
" مؤكدا ان هذا السلاح" لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، وهو لم يعد يُستَعمل الا لحماية مشاريع إقليمية".
واعتبرت أوساط سياسية مستقلة ان "موقف عون أضاء مجدداً على موقف الدولة المبدئي الثابت من الاصرار على حصرية السلاح وسط تصاعد الانتقادات لسلطة تتباطأ في تنفيذ قراراتها في هذا الصدد، كما انه شكل رسالة حاسمة الى "حزب الله" حيال المضي قدما في رفض زجه للبنان في اي متاهة خطيرة جديدة
".
وكانت هذه المعطيات محور لقاء الرئيس عون
أمس مع رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام الذي أوضح بعد اللقاء انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى قطر "والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، كما كانت مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جره إلى اي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك".