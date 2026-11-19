"الادعاء قد يتوسع".. ماذا كان يفعل عناصر "حزب الله" في جرود الشمال؟ (الشرق الأوسط)

أفادت ، أن "مفوّض الحكومة لدى في ، القاضي كلود غانم، ادعى على خمسة عناصر من أُلقي القبض عليهم في منطقة جردية في شمال لبنان، بجرم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على الداخلي، سنداً إلى المادة 307 من قانون .

