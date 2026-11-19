السلاح يوسّع الهوّة بين بعبدا و"حزب الله".. ماذا عن الجنوب؟ (اللواء)

قالت مصادر سياسية مطَّلعة لصحيفة ، أن "تقريب المسافة بين وحزب الله يصعب تحقيقه وفق ما يرشح من معطيات ويُعلن من مواقف، واشارت الى ان هذا لا يعني تعليق المساعي لقيام التواصل".



ولفتت المصادر الى ان "ما من نقاط توافقية من شأنها ان تشكل خرقاً للتباعد الحاصل في العلاقة بين الطرفين لأنهما قالا ما عندهما في ملف السلاح"، مؤكدة ان " يسعى في اقرب وقت ممكن الى معالجة الفراغ الأمني في الجنوب قبل انتهاء مهمة اليونيفيل في نهاية العام الجاري، وسط معلومات عن بلورة صيغة تُعدُّ الأقرب الى الإعتماد وهي صيغة المراقبين الدوليين،إنما بغطاء أممي، وهناك ترقب بالتالي الى ما سيصدر بشكل رسمي من الجهة المعنية لاسيما ان المسألة ترتبط بالدول الخمس الكبرى".



في هذا الوقت، استمر الانشغال الداخلي بتحييد عن المشاركة بأي حرب ، تقع بين واسرائيل وايران، مع المعطيات التي تتحدث عن احتمال ضربات، بعد عودة رئيس الموساد الاسرائيلي من الولايات المتحدة، حيث حمل مطلباً معزَّزاً بالمعطيات لضرورة استهداف ، مع الاشارة الى ان صحيفة «الواشنطن بوست» كشفت ان رئيس وزراء اسرائيل المنتهية ولايته، بعد تكليف خصمه غادي آيزنكوت ، كلَّف رئيس الموساد، القيام بعملية امنية داخل .



وحضر هذا الملف في اجتماع الرئيسين ونواف سلام في .