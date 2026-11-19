ولفتت المصادر الى ان "ما من نقاط توافقية من شأنها ان تشكل خرقاً للتباعد الحاصل في العلاقة بين الطرفين لأنهما قالا ما عندهما في ملف السلاح"، مؤكدة ان "لبنان
يسعى في اقرب وقت ممكن الى معالجة الفراغ الأمني في الجنوب قبل انتهاء مهمة اليونيفيل في نهاية العام الجاري، وسط معلومات عن بلورة صيغة تُعدُّ الأقرب الى الإعتماد وهي صيغة المراقبين الدوليين،إنما بغطاء أممي، وهناك ترقب بالتالي الى ما سيصدر بشكل رسمي من الجهة المعنية لاسيما ان المسألة ترتبط بالدول الخمس الكبرى".
في هذا الوقت، استمر الانشغال الداخلي بتحييد حزب الله
عن المشاركة بأي حرب جديدة
، تقع بين الولايات المتحدة
واسرائيل وايران، مع المعطيات التي تتحدث عن احتمال توجيه
ضربات، بعد عودة رئيس الموساد الاسرائيلي من الولايات المتحدة، حيث حمل مطلباً معزَّزاً بالمعطيات لضرورة استهداف ايران
، مع الاشارة الى ان صحيفة «الواشنطن بوست» كشفت ان رئيس وزراء اسرائيل المنتهية ولايته، بعد تكليف خصمه غادي آيزنكوت تأليف الحكومة
، كلَّف رئيس الموساد، القيام بعملية امنية داخل طهران
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وحضر هذا الملف في اجتماع الرئيسين جوزاف عون
ونواف سلام في بعبدا
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