في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات لملاحقة مرتكبي جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها مفرزة استقصاء في وحدة ، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 12-11-2026، من توقيف /3/ أشخاص في بلدة غزّة البقاعيّة بالجرم المشهود، أثناء قيامهم بسرقة درّاجة آليّة في المحلّة. وتبيّن أنهم يُدعون:



(مواليد عام 2010، سوري)

ا. ج. (مواليد عام 2003، سوري)

م. ح. (مواليد عام 2010، سوري)

سلم الموقوفون مع الدرّاجة الى القطعة المعنيّة، لاجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة المختصّ.