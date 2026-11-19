من السلب إلى الخطف والتهريب.. مطلوب في قبضة أمن الدولة

صدر عن – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لأمن الدولة لملاحقة المطلوبين للعدالة ومكافحة مختلف أشكال الجريمة، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دورية من مديرية الإقليمية – مكتب القبيات من توقيف اللبناني (ب. ح.) في بلدة العماير – ، وهو مطلوب بموجب مذكرات عدلية عدة بجرائم السلب والخطف وحجز الحرية وتهريب الأشخاص.