أفادت صحيفة النهار، أن "السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية جيروم بونافون عرض، خلال جلسة المشاورات في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، الخطوط العريضة للخطة الفرنسية المتعلقة بانتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل". وتلحظ الخطة التي تعمل فرنسا على تضمينها في مشروع القرار الذي تتولى صياغته، تنظيم انسحاب تدريجي للقوة الدولية يمتد على مدى سنة، تفادياً لحدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء تفويضها في 31 كانون الأول المقبل".
أفادت صحيفة اللواء في أسرارها، بأن "معطيات البنك الدولي تتحدث أن ما يقرب من نصف الخسائر (قرابة نصف مليار دولار) تركز في الضاحية الجنوبية".
أفادت صحيفة الجمهورية في أسرارها بأن "قضاءَين بقاعيَّين سيكونان أول المستفيدين من زيادة ساعات التغذية الكهربائية عبر المشاريع الجديدة، خصوصاً الطاقة المتجدّدة، مع توجّه الوزارة المعنية إلى بدء أول المشاريع هناك".